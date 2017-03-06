Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать

Бразильский полузащитник "Зенита" после игры в Москве на чистом русском объяснил "Фонтанке", почему было сложно играть против ЦСКА, рассказал, каково это - возить Владислава Радимова в такси, и вспомнил, что ему подарил Рамзан Кадыров.

- Вы второй матч подряд в стартовом составе. Какие ощущения?

– Я думаю, что когда на поле есть 11 футболистов, то понимать друг друга намного проще, если вы видитесь регулярно. У нас в команде есть игроки, которые не попадают в стартовый состав, но у них есть мотивация, есть желание играть, есть определенные футбольные качества. Но действительно легче играть, если есть стабильность состава.

- Мы понимаем, что сейчас в розыгрыше позиция Витселя. Есть Хави Гарсия. А вот кто выйдет рядом с ним – это вопрос. Вы, Юсупов, Эрнани. В Брюсселе вышел Эрнани, в Петербурге и Москве – вы.

– Я точно не знаю. Я просто проделал свою работу на тренировках, я всегда работаю на максимуме, готовлюсь на пределе и физически, и ментально. Это скорее вопрос для нашего тренера. Но конечно же я рад, потому что я давно не играл в стартовом составе. Я очень рад. Мы не выиграли в Москве. Это неудобно для меня. Но я всегда буду стараться сделать все, от меня зависящее: для команды, для болельщиков, для моих друзей. Потому что я хочу выиграть. Я сказал уже: да, мы не выиграли, но мы хотели. А потом будет все только лучше.

- А ваши друзья это кто?

– Моя команда.

- Вы летели из Москвы со льдом на колене. Ушиб? Болельщики отмечали, что в момент замены в игре ЦСКА-"Зенит" казалось, что вы устали.

– Это тоже вопрос к тренеру.

- Это два разных вопроса: про лед и про замену.

– Понимаю. Про лед: ничего серьезного. Большие нагрузки. Каждый день тренировки, бывает непросто. Есть чувство дискомфорта в колене, но это, еще раз, ничего серьезного.

- Будни футболиста.

– А почему поменял меня – я не знаю. Я давно не играл, конечно, хочу играть все 90 минут, каждый матч, но я уважаю решения нашего тренера. Луческу решил так. Было ли это правильно или нет – сказать не могу. Я просто уважаю его выбор. Я готов, я хочу помогать команде, я готов играть 90 минут.

- Вы удалили в субботу Вернблума. Вы держали в голове, что у него есть желтая карточка, когда ставили корпус и приглашали шведа к нарушению?

– Конечно, я видел, что он рядом. У него была желтая карточка. И я ждал чуть-чуть. Но это было не главное. Я хотел продлить мяч в атаку. Вернблум меня ударил, получил вторую желтую, и я думаю, что это было хорошо для нашей команды. Кстати, когда "Зенит" играет в большинстве, то мы обычно более или менее чувствуем это преимущество, но только не в матчах против ЦСКА. Они всегда плотно садятся в оборону и становится непросто. Они сейчас играют в три центральных защитника, у них новый тренер, новая философия. Если же возвращаться к вопросу, то да, я ждал.

- Мне показалось, что Хави в предыдущем эпизоде пытался удалить Головина. Это была такая эмоциональная игра, потому что и ЦСКА, и "Зенит" пытаются догнать "Спартак"?

– Я не знаю, я думаю, что команды вышли на поле с одним желанием: выиграть. ЦСКА – большая команда. "Зенит" – тоже. Обе команды хотят стать чемпионами в мае. Поэтому мы много боролись.

- Вы дрались на поле когда-то?

– Нет. Я спокойный. Но если нужно, если нужно будет помочь моей команде, я буду бороться.

- В свое время вы снялись в отличном выпуске проекта "Давай-давай" в роли таксиста. Что было самым сложным в том эпизоде?

– Когда мы снимались, я еще дорогу не знал.

- Вы имеете в виду, что плохо знали город?

– Да, и это было тяжело. Но было много друзей, которые помогали в этих съемках. Было интересно поговорить с болельщиками, мне понравилось. И мы собрали деньги, чтоб помочь Ангелине, и это было самое главное.

- В том выпуске вы везли Владислава Радимова. Мы знаем его как игрока, как тренера, а как он как пассажир?

– Он спросил, могу ли отвезти его, куда надо, я ответил "Да, без проблем", а потом мы болтали, пока ехали, но ничего особенного. Он хороший человек, говорит по-испански, мне было легко с ним.

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- Вы в самолете из Москвы разговаривали с Эрнани. По вашим ощущениям, насколько ему непросто сейчас в "Зените"? Он держит рукава термобелья по ходу матчей, Жулиано называет его в интервью "комар", и Эрнани действительно сейчас впервые в своей карьере играет за пределами Бразилии.

– Он еще молодой. У него еще есть время. В Европе футбол действительно другой, и на уровне мысли, и на уровне дисциплины. Но Эрнани – судя по тренировкам, судя по тому, как он ведет себя в Петербурге, – уже сделал определенные шаги на пути адаптации. Конечно, ему тяжело: другая культура, по-русски не говорит. У него новые друзья, новая база – ему тяжело.

- Где вы были в 22 года?

– В "Тереке". В 2010 году я перешел в "Терек", мне был 21 год. Я еще был молодой. Про Эрнани: он очень хороший человек, хороший парень. Он спокойный, я думаю, что он сильно поможет нашей команде. Но ему еще нужно время. У него много важных футбольных качеств.

- И он скоро вытеснит тебя из состава?

– Вы знаете, я делаю свою работу, выкладываюсь на максимуме на тренировках и на играх, в тренажерном зале. Но не я решаю, кто выходит на поле, для этого есть тренер. И как я уже говорил, нужно уважать это решение. Я не буду рад, если я не выйду на матч. Но если на моей позиции выйдет Эрнани, то я буду рад за него. Потому что это команда. Если выиграли, то вся команда выиграла.

- Вы знаете, что в Петербурге шутили после вашего перехода, что вы говорите по-русски с грозненским акцетом?

– Да-да. Вот вы сейчас напомнили. Мне об этом на съемках шоу "Раздевалка" все сказали. Но я этот акцент не слышу! Я 6 лет играл в "Тереке", 5 с половиной лет прожил в Кисловодске, 5 месяцев в Грозном. Было много местных футболистов, и, конечно, я русский учил с их помощью. Оттуда акцент.

- Луческу твой третий тренер в России?

– Ох, когда я приехал, был Байдач (Байдачный-прим. ред.). Потом, кажется, был Руд Гуллит. После Гуллита был Черчесов. А потом Рашид Рахимов. Потом в "Зените" Виллаш-Боаш, и Луческу, получается, шестой.

- Да. И кто из них удивил вас больше всего?

– Рашид. Когда он приехал в "Терек", он был очень грустный, очень серьезный, очень сосредоточенный, никто не мог пошутить. Через какое-то время он изменил свое отношение, он спокойный, говорит с игроками, спрашивает, о чем думает футболист. Он всегда благодарит за работу на поле. Для меня главным было то, как он переменился.

- 6 лет в Грозном. Уверен, у вас были встречи с Рамзаном Кадыровым.

– Много раз. Он любит собирать команду. Ужин, концерт.

- В футбол вы вместе играли?

– Да. Один раз он собрал нас всех на ужин у себя дома. Выдавал игрокам специальные монеты и памятные сертификаты. В микрофон приглашал: "иди сюда, Ризван Уциев; иди сюда, Олег Иванов". И всем он дарил монету с сертификатом. А когда он вызвал меня, он подарил одну бутсу, очень красивую, с кристаллами Swarovski. У меня фотография есть этой бутсы в Инстаграмме. Это было очень здорово, потому что он президент. Это был важный для меня подарок, потому что он значил, что Кадыров видел, что я делал все для команды на поле.

- Машина-квартира в Грозном – получали?

– Одну машину получил. Я провел сто матчей за "Терек", мы играли с "Уралом", в том мачте я забил гол. Toyota Corolla. Очень хорошая машина.

- Вы в субботу попали в штангу и нанесли единственный удар в створ. Почему матч против команды ЦСКА получился такой тяжелый?

– Я говорил уже: они очень плотно играют сзади. И когда мы вышли на поле, я понял: они знают, что мы будем делать. ЦСКА был очень хорошо готов к этой игре.

- Вам партнеры организовали пространство, когда появилась возможность пробить, и вы пробили в штангу. Это была импровизация?

– Нет, это не было импровизацией. На тренировках я всегда бью, мне очень нравится. И тренер просит: Маурисио, если есть пространство, иди и бей, у тебя хороший удар.

- Вы били подъемом?

– Да.

- Когда наносили единственный удар в створ на 78 минуте, тоже били подъемом?

– Нет, щекой. Было очень неудобно, тяжело. Щенников, кажется, мешал в том эпизоде. Совсем не было пространства.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"