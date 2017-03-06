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06.03.2017 13:08
1 Комментариев

Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать

Бразильский полузащитник "Зенита" после игры в Москве на чистом русском объяснил "Фонтанке", почему было сложно играть против ЦСКА, рассказал, каково это - возить Владислава Радимова в такси, и вспомнил, что ему подарил Рамзан Кадыров.
Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать

- Вы второй матч подряд в стартовом составе. Какие ощущения?

– Я думаю, что когда на поле есть 11 футболистов, то понимать друг друга намного проще, если вы видитесь регулярно. У нас в команде есть игроки, которые не попадают в стартовый состав, но у них есть мотивация, есть желание играть, есть определенные футбольные качества. Но действительно легче играть, если есть стабильность состава.

- Мы понимаем, что сейчас в розыгрыше позиция Витселя. Есть Хави Гарсия. А вот кто выйдет рядом с ним – это вопрос. Вы, Юсупов, Эрнани. В Брюсселе вышел Эрнани, в Петербурге и Москве – вы. 

– Я точно не знаю. Я просто проделал свою работу на тренировках, я всегда работаю на максимуме, готовлюсь на пределе и физически, и ментально. Это скорее вопрос для нашего тренера. Но конечно же я рад, потому что я давно не играл в стартовом составе. Я очень рад. Мы не выиграли в Москве. Это неудобно для меня. Но я всегда буду стараться сделать все, от меня зависящее: для команды, для болельщиков, для моих друзей. Потому что я хочу выиграть. Я сказал уже: да, мы не выиграли, но мы хотели. А потом будет все только лучше.

- А ваши друзья это кто?

– Моя команда.

- Вы летели из Москвы со льдом на колене. Ушиб? Болельщики отмечали, что в момент замены в игре ЦСКА-"Зенит" казалось, что вы устали.

– Это тоже вопрос к тренеру. 

- Это два разных вопроса: про лед и про замену.

– Понимаю. Про лед: ничего серьезного. Большие нагрузки. Каждый день тренировки, бывает непросто. Есть чувство дискомфорта в колене, но это, еще раз, ничего серьезного. 

- Будни футболиста.

– А почему поменял меня – я не знаю. Я давно не играл, конечно,  хочу играть все 90 минут, каждый матч, но я уважаю решения нашего тренера. Луческу решил так. Было ли это правильно или нет – сказать не могу. Я просто уважаю его выбор. Я готов, я хочу помогать команде, я готов играть 90 минут.

- Вы удалили в субботу Вернблума. Вы держали в голове, что у него есть желтая карточка, когда ставили корпус и приглашали шведа к нарушению?

– Конечно, я видел, что он рядом. У него была желтая карточка. И я ждал чуть-чуть. Но это было не главное. Я хотел продлить мяч в атаку. Вернблум меня ударил, получил вторую желтую, и я думаю, что это было хорошо для нашей команды. Кстати, когда "Зенит" играет в большинстве, то мы обычно более или менее чувствуем это преимущество, но только не в матчах против ЦСКА.  Они всегда плотно садятся в оборону и становится непросто. Они сейчас играют в три центральных защитника, у них новый тренер, новая философия. Если же возвращаться к вопросу, то да, я ждал.

- Мне показалось, что Хави в предыдущем эпизоде пытался удалить Головина. Это была такая эмоциональная игра, потому что и ЦСКА, и "Зенит" пытаются догнать "Спартак"?

– Я не знаю, я думаю, что команды вышли на поле с одним желанием: выиграть. ЦСКА – большая команда. "Зенит" – тоже. Обе команды хотят стать чемпионами в мае. Поэтому мы много боролись.

- Вы дрались на поле когда-то?

– Нет. Я спокойный. Но если нужно, если нужно будет помочь моей команде, я буду бороться.

- В свое время вы снялись в отличном выпуске проекта "Давай-давай" в роли таксиста. Что было самым сложным в том эпизоде? 

– Когда мы снимались, я еще дорогу не знал.

 

Друзья! Ни дня без праздника 🎉 Сегодня мы поздравляем с Днём Рождения центрального полузащитника ФК Зенит – Жозе Маурисио! Дорогой Жозе, мы искренне поздравляем тебя и желаем здоровья, ярких побед, деланных трофеев и, конечно, счастья!❣А ещё мы выражаем восхищение твоим участием в благотворительных проектах, направленных на помощь тем, кто в этом очень нуждается 👏🏻💙 #маурисио #фкзенит #fczenit #играйипомогай #играй_и_помогай #playandhelp #play_and_help #football #давайдавай

Публикация от Play_and_help (@play_and_help)

- Вы имеете в виду, что плохо знали город?

– Да, и это было тяжело. Но было много друзей, которые помогали в этих съемках. Было интересно поговорить с болельщиками, мне понравилось. И мы собрали деньги, чтоб помочь Ангелине, и это было самое главное.

- В том выпуске вы везли Владислава Радимова. Мы знаем его как игрока, как тренера, а как он как пассажир?

– Он спросил, могу ли отвезти его, куда надо, я ответил "Да, без проблем", а потом мы болтали, пока ехали, но ничего особенного. Он хороший человек, говорит по-испански, мне было легко с ним.

- Вы в самолете из Москвы разговаривали с Эрнани. По вашим ощущениям, насколько ему непросто сейчас в "Зените"? Он держит рукава термобелья по ходу матчей, Жулиано называет его  в интервью "комар", и Эрнани действительно сейчас впервые в своей карьере играет за пределами Бразилии.

– Он еще молодой. У него еще есть время. В Европе футбол действительно другой, и на уровне мысли, и на уровне дисциплины. Но Эрнани – судя по тренировкам, судя по тому, как он ведет себя в Петербурге, – уже сделал определенные шаги на пути адаптации. Конечно, ему тяжело: другая культура, по-русски не говорит. У него новые друзья, новая база – ему тяжело.

- Где вы были в 22 года?

– В "Тереке". В 2010 году я перешел в "Терек", мне был 21 год. Я еще был молодой. Про Эрнани: он очень хороший человек, хороший парень. Он спокойный, я думаю, что он сильно поможет нашей команде. Но ему еще нужно время. У него много важных футбольных качеств. 

- И он скоро вытеснит тебя из состава?

– Вы знаете, я делаю свою работу, выкладываюсь на максимуме на тренировках и на играх, в тренажерном зале. Но не я решаю, кто выходит на поле, для этого есть тренер. И как я уже говорил, нужно уважать это решение. Я не буду рад, если я не выйду на матч. Но если на моей позиции выйдет Эрнани, то я буду рад за него. Потому что это команда. Если выиграли, то вся команда выиграла.

- Вы знаете, что в Петербурге шутили после вашего перехода, что вы говорите по-русски с грозненским акцетом?

– Да-да. Вот вы сейчас напомнили. Мне об этом на съемках шоу "Раздевалка" все сказали. Но я этот акцент не слышу! Я 6 лет играл в "Тереке", 5 с половиной лет прожил в Кисловодске, 5 месяцев в Грозном. Было много местных футболистов, и, конечно, я русский учил с их помощью. Оттуда акцент.

- Луческу твой третий тренер в России?

– Ох, когда я приехал, был Байдач (Байдачный-прим. ред.). Потом, кажется, был Руд Гуллит. После Гуллита был Черчесов. А потом Рашид Рахимов. Потом в "Зените" Виллаш-Боаш, и Луческу, получается, шестой.

- Да. И кто из них удивил вас больше всего?

– Рашид. Когда он приехал в "Терек", он был очень грустный, очень серьезный, очень сосредоточенный, никто не мог пошутить. Через какое-то время он изменил свое отношение, он спокойный, говорит с игроками, спрашивает, о чем думает футболист. Он всегда благодарит за работу на поле. Для меня главным было то, как он переменился.

- 6 лет в Грозном. Уверен, у вас были встречи с Рамзаном Кадыровым.

– Много раз. Он любит собирать команду. Ужин, концерт.

- В футбол вы вместе играли?

– Да. Один раз он собрал нас всех на ужин у себя дома. Выдавал игрокам специальные монеты и памятные сертификаты. В микрофон приглашал: "иди сюда, Ризван Уциев; иди сюда, Олег Иванов". И всем он дарил монету с сертификатом. А когда он вызвал меня, он подарил одну бутсу, очень красивую, с кристаллами Swarovski. У меня фотография есть этой бутсы в Инстаграмме. Это было очень здорово, потому что он президент. Это был важный для меня подарок, потому что он значил, что Кадыров видел, что я делал все для команды на поле.

 

Bom dia, hoje mais um dia especial em minha vida sem duvida será marcado pelo resto da minha vida. Recebi um presente maravilhoso, uma chuteira personalizada com o escudo do meu time (TEREK GROZNY), fiquei muito feliz! Quero agradecer ao presidente RAMZAN KADIROV pelo presente e pelo carinho nesses 4 anos e 6 meses de clube. Muito obrigado!!! Dobryy den'! Segodnya, bez somneniya, odin iz samykh osobykh dney v moyey zhizni, kotoryy ostanetsya i zapomnitsya v ney navsegda. Ya poluchil zamechatel'niy podarok, s emblemoy moyey komandy (Terek Grozny), ya byl ochen' schastliv! Ya khochu poblagodarit' prezidenta Ramzana Kadyrova za pidderzhku i vnimaniye v techenii moikh 4 let i 6 mesyatsev v klube. Bol'shoye spasibo!

Публикация от mauricio_silveira88 (@mauricio_silveira88)

- Машина-квартира в Грозном – получали?

– Одну машину получил. Я провел сто матчей за "Терек", мы играли с "Уралом", в том мачте я забил гол. Toyota Corolla. Очень хорошая машина.

- Вы в субботу попали в штангу и нанесли единственный удар в створ. Почему матч против команды ЦСКА получился такой тяжелый?

– Я говорил уже: они очень плотно играют сзади. И когда мы вышли на поле, я понял: они знают, что мы будем делать. ЦСКА был очень хорошо готов к этой игре.

- Вам партнеры организовали пространство, когда появилась возможность пробить, и вы пробили в штангу. Это была импровизация?

– Нет, это не было импровизацией. На тренировках я всегда бью, мне очень нравится. И тренер просит: Маурисио, если есть пространство, иди и бей, у тебя хороший удар. 

- Вы били подъемом? 

– Да.

- Когда наносили единственный удар в створ на 78 минуте, тоже били подъемом?

– Нет, щекой. Было очень неудобно, тяжело. Щенников, кажется, мешал в том эпизоде. Совсем не было пространства. 

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру" 


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комментарии пользователей (1)
Udel
6 марта 2017 г. 13:11
На счет 0-0 коэффициент на ставках 8 был? Неплохо...
СМИ2
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