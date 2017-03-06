В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России

В Гааге 6 марта началось рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Трансляцию заседания ведет Международный суд ООН.

Киев обвиняет Москву в причастности к крушению пассажирского Boeing в Донбассе, обстрелам гражданского населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Украина требует обязать Россию прекратить поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, «которые вовлечены в акты терроризма». Помимо этого Киев требует выплатить компенсацию за сбитый самолет рейса MH17.

По версии властей Украины, расовая дискриминация заключается в проведении референдума в Крыму, который Россия «стремилась осуществить в обстановке насилия и запугивания нероссийских этнических групп», и нарушении прав крымских татар.

Заседания пройдут с 6 по 9 марта, Киев представит свою позицию 6 и 8 марта, Москва – 7 и 9 марта.

Иск украинской стороны был подан в середине января. Тогда же президент Украины Петр Порошенко объяснил, что претензии Киева связаны с включением Крыма в состав РФ, ситуацией в Донецке, а также c политикой «уничтожения и дискриминации» в Крыму.