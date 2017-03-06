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06.03.2017 12:26

«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди ЖК «Город мастеров»

«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди ЖК «Город мастеров»
«Строительный трест»

Компания-застройщик «Строительный трест» приступает к строительству второй очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области. 

В состав второй очереди войдет четыре 6-этажных дома общей площадью 18,4 тыс. кв. метров. Квартирография данных корпусов представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Площадь квартир варьируется от 37 до 92 кв. метров. Сдача домов второй очереди намечена на II квартал 2019 года.

«После сдачи в эксплуатацию первой очереди проекта «Город мастеров» активность покупателей значительно возросла. По нашим оценкам, продажи выросли примерно в 2 раза. Сейчас мы завершаем передачу домов первой очереди управляющей компании и приступаем к выдаче ключей собственникам», – говорит Николай Сямин, директор калининградкого филиала объединения «Строительный трест».

Напомним, что в конце декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров» площадью почти 32,5 тысячи кв. метров. Также было сдано 1,7 тысяч кв. м автостоянок открытого типа с навесами. В шести сданных домах расположено 446 квартир. Цена квадратного метра в проекте начинается от 39 300 рублей. Такая стоимость действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в ипотеку или в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 20%.

Жилой комплекс «Город мастеров» строится по единой архитектурной концепции, в проекте предусмотрены современные технологические решения: «скрытая» разводка коммуникаций, автономное отопление, стеклопакеты с 5-камерным профилем, бесшумные лифты. Всего новый жилой квартал будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. 

Общая площадь проекта превысит 77 тысяч кв. метров. Полное завершение строительства запланировано на II квартал 2021 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

 


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