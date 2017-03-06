В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%

Канадские власти отозвали несколько сотен бутылок водки марки Georgian Bay из-за брака в производстве, в результате которого фактическая крепость алкоголя была превышена вдвое и составила 81%, сообщают западные СМИ.

По данным Канадского агентства по контролю за качеством пищевых продуктов, брак в производстве коснулся партии из 654 бутылок водки Georgian Bay. Агентство отметило, что пока никто не сообщил о случаях отравления, связанных с бракованной партией.

Управление по контролю за спиртными напитками Онтарио также выпустило заявление, в котором предупредило, что употребление водки, содержание алкоголя в которой превышает 80%, опасно для здоровья.