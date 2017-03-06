СМИ: Туска переизберут на пост главы Евросовета на саммите ЕС

Главы государств и правительств 28 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе, который состоится 9 – 10 марта, как ожидается, переизберут Дональда Туска председателем Европейского совета на новый срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете ЕС.

По его словам, Туск пользуется «полной поддержкой» Европейской народной партии, крупнейшей и самой на сегодняшний день влиятельной силы ЕС.

Текущий мандат Туска истекает 31 мая. Экс-премьер Польши был избран главой Евросовета в августе 2014 года.

Правительство Польши, в свою очередь, официально выдвинуло на пост председателя Евросовета кандидатуру депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского.