Мироточение как мем

Заявление Натальи Поклонской о том, что на бюсте Николая Второго в Симферополе выступило миро, заставило общество не только вновь говорить о депутате-"монархисте", а равно о самом феномене мироточения, но и шутить.

Социальные сети все выходные упражнялись в остроумии по поводу заявления Поклонской. "Фонтанка" собрала лучшие картинки по теме:

Про памятник. ⚠ 😂#замироточил#памятник#николайвторой#шутка Публикация от T.K.I. (@konstantin_ivanovich_t) Мар 5 2017 в 4:29 PST

В связи с последними новостями) #поклонская #няшмяш #чтоонакурит #😉 #😂 #ахаха Публикация от Alex RAZ$BAY (@alex___ber) Мар 5 2017 в 12:44 PST

#тренд#хит#поклонская#скрепы Публикация от Name (@chaika_alex) Мар 4 2017 в 10:30 PST

Мироточим с Николаем II Есть что-то чувственное в мироточащих бюстах правителей и разговорах о них. Я решил поддержать эту тему серией иллюстраций, где совместил нежные цвета толи Рериха, толи Балийских закатов с грубым шрифтом собственного производства #nedaybog #мироточит #поклонская #николай Публикация от Alexandr Kuznetsov (@sash_a_sash) Мар 5 2017 в 3:40 PST

Мироточим с Александром II Есть что-то чувственное в мироточащих бюстах правителей и разговорах о них. Я решил поддержать эту тему серией иллюстраций, где совместил нежные цвета толи Рериха, толи Балийских закатов с грубым шрифтом собственного производства #nedaybog #мироточит #поклонская #николай Публикация от Alexandr Kuznetsov (@sash_a_graphic) Мар 5 2017 в 3:34 PST

#поклонская Публикация от Konstantin Pustovalov (@kpdonetsk) Мар 5 2017 в 4:06 PST

Впрочем, прошлись по теме и коллеги, как из реальных СМИ, так и фейковых:

А под конец выходных в закромах пользователей соцсетей нашлись даже раритеты: