Мироточение как мем
Заявление Натальи Поклонской о том, что на бюсте Николая Второго в Симферополе выступило миро, заставило общество не только вновь говорить о депутате-"монархисте", а равно о самом феномене мироточения, но и шутить.
Социальные сети все выходные упражнялись в остроумии по поводу заявления Поклонской. "Фонтанка" собрала лучшие картинки по теме:
Впрочем, прошлись по теме и коллеги, как из реальных СМИ, так и фейковых:
А под конец выходных в закромах пользователей соцсетей нашлись даже раритеты: