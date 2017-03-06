СМИ узнали о гибели еще одного российского военного в Сирии

В городе Озерск Челябинской области 2 марта были похороны российского военнослужащего Ивана Слышкина, который погиб во время операции в Сирии, сообщает 6 марта Znak.com.

По данным издания, Слышкин погиб от снайперской пули. На памятнике указана дата смерти – 12 февраля 2017 года. Тело погибшего в Озерск доставили его друзья.

Церемония прощания с военным состоялась в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В ней, по данным издания, приняли участие «сотни» жителей города. ​Znak.com сообщает, что в 2010-х ​Слышкин проходил срочную службу в Чеченской республике, имел боевые награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

После срочной службы вернулся в Озерск. Оттуда поехал в Сирию, чтобы «заработать серьезные деньги», в том числе и на свадьбу. Друзья и близкие хотят попросить власти города разрешить установить мемориальную доску в память о погибшем.