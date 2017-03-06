Москва поможет КРТИ получить доступ к базе МВД, чтобы штрафовать за неоплаченную парковку
Смольный приблизился к своим планам штрафовать водителей за безвозмездное пользование платной парковкой в центре Петербурга. Как сообщил «Фонтанке» 6 марта первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов, два федеральных ведомства поддержали поправки в законодательство о передаче персональных данных автомобилистов-нарушителей.
Вопрос о доступе к базе данных МВД обсуждался накануне на заседании комиссии Совета Федерации. По словам Власова, на комиссии в Совфеде присутствовали представители МВД РФ, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Минкомсвязи.
«Инициатива Санкт-Петербурга нашла поддержку в Минэкономразвития и Минкомсвязи», – говорит Власов.
Он напомнил, что КРТИ представил законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, который позволит органам госвласти субъектов РФ оперативно получать данные о владельцах транспортных средств непосредственно от МВД.
Документ КРТИ ранее был рассмотрен комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и внесен в качестве поправок в проект федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Мы продолжили активную работу по приведению федерального законодательства в соответствие с теми требованиями, которые необходимы для развития Единого городского парковочного пространства. На совещании в Совете Федерации мы озвучили проблемы, с которыми столкнулся Санкт-Петербург: мы не можем штрафовать водителей за бесплатную парковку, так как не имеем доступа к базе данных», – прокомментировал Власов.
По словам заместителя председателя КРТИ, речь идёт не просто о получении персональных данных автомобилистов в рабочем порядке на бумажных носителях, а в том числе, о передаче данных владельцев ТС в режиме онлайн.
Власов отметил, что в МВД также поддерживают инициативу Смольного. «Однако вместе с тем представители МВД и Роскомнадзора подчеркнули, что необходимо доработать используемые в законопроекте формулировки, чтобы не допустить ущемления прав автомобилистов, исправно оплачивающих парковку. Свои предложения по этому вопросу данные ведомства готовы вынести к следующему заседанию комиссии», – говорит Власов.
Пока у КРТИ нет доступа к базе данных силовиков, выписать штраф за бесплатную парковку невозможно, хотя ведомство ежедневно фиксирует нарушителей. Срок давности для привлечения к ответственности за неуплату парковки составляет два месяца. КРТИ, который ничего не может сделать с автомобилистами, по итогам 2016 года зафиксировал нарушений почти на полмиллиарда рублей.
Справка:
Пилотная зона платных парковок в Петербурге была запущена в 2014 году. Ее протяженность составляет порядка 15,3 км. Емкость парковочного пространства – 2 895 машиномест. Пилотная зона располагается на 27 из 29 улиц, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. В перспективе зоной платной парковки будут покрыты еще три района Петербурга – Центральный, Адмиралтейский и Петроградский. В общей сложности платными там станут почти 500 улиц, а количество машиномест вырастет к 2018 году до 50 тысяч.
На создание пилотной зоны платной парковки из городского бюджета с 2014 по 2016 год было потрачено почти 300 миллионов рублей. Доход по итогам двух лет составил 253 миллиона рублей (147 млн рублей в 2015 году и 106 млн рублей в 2016 году): парковку оплачивают только 13 процентов автомобилистов. Штрафовать нарушителей в данный момент невозможно: КРТИ фиксирует только номер машины-нарушителя, но не имеет доступа к базе данных, где указан владелец автомобиля и адрес его регистрации.