Москва поможет КРТИ получить доступ к базе МВД, чтобы штрафовать за неоплаченную парковку

Смольный приблизился к своим планам штрафовать водителей за безвозмездное пользование платной парковкой в центре Петербурга. Как сообщил «Фонтанке» 6 марта первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов, два федеральных ведомства поддержали поправки в законодательство о передаче персональных данных автомобилистов-нарушителей.

Вопрос о доступе к базе данных МВД обсуждался накануне на заседании комиссии Совета Федерации. По словам Власова, на комиссии в Совфеде присутствовали представители МВД РФ, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Минкомсвязи.

«Инициатива Санкт-Петербурга нашла поддержку в Минэкономразвития и Минкомсвязи», – говорит Власов.

Он напомнил, что КРТИ представил законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, который позволит органам госвласти субъектов РФ оперативно получать данные о владельцах транспортных средств непосредственно от МВД.

Документ КРТИ ранее был рассмотрен комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и внесен в качестве поправок в проект федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Мы продолжили активную работу по приведению федерального законодательства в соответствие с теми требованиями, которые необходимы для развития Единого городского парковочного пространства. На совещании в Совете Федерации мы озвучили проблемы, с которыми столкнулся Санкт-Петербург: мы не можем штрафовать водителей за бесплатную парковку, так как не имеем доступа к базе данных», – прокомментировал Власов.

По словам заместителя председателя КРТИ, речь идёт не просто о получении персональных данных автомобилистов в рабочем порядке на бумажных носителях, а в том числе, о передаче данных владельцев ТС в режиме онлайн.

Власов отметил, что в МВД также поддерживают инициативу Смольного. «Однако вместе с тем представители МВД и Роскомнадзора подчеркнули, что необходимо доработать используемые в законопроекте формулировки, чтобы не допустить ущемления прав автомобилистов, исправно оплачивающих парковку. Свои предложения по этому вопросу данные ведомства готовы вынести к следующему заседанию комиссии», – говорит Власов.

Пока у КРТИ нет доступа к базе данных силовиков, выписать штраф за бесплатную парковку невозможно, хотя ведомство ежедневно фиксирует нарушителей. Срок давности для привлечения к ответственности за неуплату парковки составляет два месяца. КРТИ, который ничего не может сделать с автомобилистами, по итогам 2016 года зафиксировал нарушений почти на полмиллиарда рублей.