МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт».

Подрядная организация смонтировала новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Предоставленная максимальная мощность по третьей категории надежности составила 80 кВт. Также были установлены 84 деревянные опоры воздушной линии электропередачи 10 кВ, проходящей по лесотундре с пересечением водоема. Всего протянуто около 4 км провода.

Затраты Колэнерго на технологическое присоединение саамской деревни составили порядка 8 миллионов рублей.

«Один из приоритетов для энергокомпании – реализация договоров на подключение объектов с социальной направленностью. Надежное электроснабжение необходимо для развития туристического потенциала Кольского региона. Мы стремимся к интеллектуальным сетям, и на этом объекте использованы самые современные технологии. Но самое главное – это наш надежный персонал, который круглосуточно готов обеспечивать электроэнергией потребителей», – сказал на торжественной церемонии запуска энергообъекта генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.

«Вопросы электроснабжения Правительство Мурманской области не может решать без основного партнера – МРСК Северо-Запада. Приведение электроэнергии в отдаленные населенные пункты – это приоритетный шаг. Качество жизни должно быть одинаково как в крупных городах, так и небольших поселениях. Еще одна важная задача – туристическая привлекательность региона. Безусловно, без постоянного электроснабжения эти задачи не решить. Большое спасибо МРСК Северо-Запада за понимание этой социальной миссии», – подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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