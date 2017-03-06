Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело

В Петербурге дома на Васильевском передали государственному ВЦКП «ЖХ», хотя услуги по расчету и сбору платы за ЖКХ в городе предлагает еще одна, но только частная, компания. УФАС усмотрело в этом нарушение закона «О конкуренции» и привлекло к ответственности вице-губернатора и Жилищный комитет.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе ведомства, на монополизацию рынка информационно-расчетных услуг пожаловалось ООО «Эллис ИТ», по мнению которой передача домов ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» осуществляется в обход закона. УФАС по Петербургу проверило протоколы совещаний, согласно которым управляющие компании «Возрождение» и «МИР» должны были передать свои дома государственному предприятию. Если сделано это не будет, то местная администрация и жилком обязаны провести собрание собственников для выбора других УК. Под документами стояли подписи вице-губернатора, должностных лиц Жилищного комитета и администрации района.

Антимонопольщики сочли, что необоснованный выбор государственного предприятия ограничивает права собственников и управляющих компаний, и в декабре прошлого года направили в адрес вице-губернатора Николая Бондаренко и Жилищного комитета предписание, но оно было проигнорировано. Тогда управление возбудило антимонопольное дело, которое рассмотрят 4 апреля.

Напомним, летом 2016-го полиция проверяла обстоятельства проведения собраний собственников 600 домов на Васильевском, после которых дома перешли на обслуживание частных УК «Мир» и «Возрождение». Однако жители заявили, что собраний не было, а все протоколы подделаны. После обысков арестовали директоров компаний.