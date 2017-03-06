В Татарстане поезд насмерть сбил трех человек. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел в темное время суток, в 4:36 мск, на перегоне Арск — Куркачи, в районе платформы 849-й км. Люди шли спиной к приближающемуся составу вдоль путей. Несмотря на то, что машинист поезда Новосибирск — Адлер попытался предупредить их с помощью звуковых и световых сигналов, избежать столкновения не удалось. Все три человека в результате случившегося погибли. Руководство Горьковской железной дороги принесло свои соболезнования близким погибших.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося. Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги «о необходимости усиления мер безопасности при движения поездов и оборудовании подвижных составов видеорегистраторами».