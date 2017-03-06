«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом

Фестиваль «Добрый рок» приглашает петербуржцев и гостей города на мартовский благотворительный концерт, который пройдет 7 марта.

Все собранные на концерте средства будут направлены, как и всегда, на реабилитацию детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии.

Кроме того, в этот день фестиваль отметит свое трёхлетие. Как обычно, в программе концерта интересные коллективы нашего города: «ЭХО студия», «Апраксин Двор (А. D.)», Cadmiy и другие.

Гостей ждут 7 марта в клубе «Белград» (ул. Думская, 9). Начало концерта в 19.00.

Фестиваль «Добрый Рок» в Санкт-Петербурге начал свое существование в 2014 году. Главной целью и задачей фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии (иппотерапия – реабилитация посредством лечебной верховой езды).

Каждый месяц на разных площадках нашего города проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды, где каждый желающий жертвует ту или иную сумму за вход на концерт. Все собранные деньги поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд», которая и проводит занятия с детьми.

За три года своего существования «Добрый Рок» собрал 311 тысяч 728 рублей (2014-2016 годы), благодаря которым уже двадцать ребят прошли курсы реабилитации, трое детей на данный момент её проходят и ещё один ребёнок в скором времени приступит к занятиям.

Как отмечают в РОО «Аккорд», а также родители детей и врачи, после курса реабилитации у детей с заболеваниями опорно-двигательной системы (в т.ч. и с ДЦП) наблюдаются следующие изменения: дети начинают лучше передвигаться, начинают выполнять более сложные упражнения, стабилизируется равновесие, начинает исправляться осанка. У детей с признаками аутизма появляется интерес к окружающему, они становятся более внимательными, улучшается их настроение.

Идею фестиваля поддерживают и известные музыканты российской рок-сцены. О фестивале тепло отзывались Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, Дмитрий Спирин, Вячеслав Никаноров, Антон Белянкин, группы «Бригадный подряд», «7Б», «2Самолета».