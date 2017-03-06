Минпромторг расширил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Министерство промышленности и торговли России расширило на 201 позицию список машин, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2017 год. В перечень входят машины стоимостью свыше 3 млн руб.

Как сообщает 6 марта "Коммерсантъ", ведомство опубликовало список автомобилей, которые попадают под "налог на роскошь", — в него вошли более 700 моделей. За год их число увеличилось в два с половиной раза.

Налог на дорогие автомобили рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. Для машин, стоящих 3 – 5 млн руб., он составляет от 1,1 до 1,5; для автомобилей стоимостью 5 – 10 млн руб. — 2; для стоящих от 10 – 15 млн руб. — 3. Раздел «от 3 млн до 5 млн руб.» пополнился на 19% — до 424 позиций, «от 5 млн до 10 млн руб.» — на треть, до 320 позиций. Категория «от 10 млн до 15 млн руб.» расширилась с 76 до 95 позиций, а среди машин дороже 15 млн руб. новый список пополнили три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce.

В ноябре 2016 года сообщалось, что ставка налога на дорогие автомобили может измениться. В Федеральной налоговой службе предложили повысить нижнюю планку стоимости входящих в перечень машин, полагая, что премиальной должна считаться машина стоимостью от 3,5 млн руб. и выше.