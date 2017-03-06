Петербуржцы стали реже получать травмы на скользких улицах

Петербуржцы наловчились ходить по скользким улицам: в последний месяц зимы количество обращений за помощью к травматологам снизилось сразу на 54 процента.

Результатами мониторинга поделились 6 марта в пресс-службе Смольного. Начало 2017 года стало травматичным для горожан. В течение января и февраля оттепели сменяли заморозки 42 раза – в результате в январе количество пострадавших от гололеда увеличилось на 32 процента по сравнению с январем 2016 года. Уборку улиц усилили: на конец февраля коммунальщики высыпали внутри дворов 37 045 тонн противогололедных материалов. На городские дороги израсходовали 147 тонн песко-соляной смеси, что в два раза превышает показатели прошлой зимы.

Экстренные меры возымели эффект, и в феврале горожане стали реже падать и получать травмы. Количество обращений снизилось на 54 процента, несмотря на то, что 23 февральских дня из 28 сопровождались снегом, дождем и скачками температуры.

«В январе наибольшее количество обращений было зафиксировано во Фрунзенском районе (142 обращения), Выборгском (134 обращения), Калининском (138), Приморском (131), Московском (128) Красногвардейском (120), Центральном (111), Кировском (108), Невском (104). В феврале практически все районы повысили качество работы. В результате в Калининском районе обращений за медицинской помощью зафиксировано меньше на 47%, в Кировском на 62%, в Красногвардейском – на 70%, в Московском на 62%, в Невском на 50%, в Приморском на 69%, во Фрунзенском на 65%, в Центральном на 46%», – говорится в сообщении пресс-службы.

В марте дорожники, пользуясь теплой погодой, начали мыть петербургские улицы. Официально зимний сезон у жилищно-коммунальных служб завершится 15 апреля.