ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года
Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор продлит программу по отзыву лицензий в российской банковской системе до 2019 года.
«Наша работа по очищению банковского сектора иногда больше схожа с работой финансового следователя, чем с работой современного банковского регулятора, который проверяет капитализацию банка», — сказал журналистам Поздышев.
Он также подчеркнул, что Банк России выступает против целого бизнеса по созданию фиктивных заемщиков.
В издании уточнили, что в 2013 году благодаря оздоровительным операциям ЦБ количество банков в России сократилось с 900 до 570. Эксперты считают, что подобные темпы приведут к тому, что в 2019 году в России останется около 400 кредитных организаций.
Ранее советник президента России Сергей Глазьев сообщил, что банковская система высасывает деньги из экономики.
Источник: "Газета.ру"