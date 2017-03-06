Еще
13:18 06.03.2017
Новость часа
12:54
Следствие Центрального района пришло в Невский банк за миллионными гонорарами
Пришлите свою новость!
13:14
Горсуд оставил в силе решение Василеостровского суда по Исаакию
12:59
В Петербурге пройдет первая выставка кошачьих портретов
12:56
Ангар в Приморском районе горел шесть часов
12:54
Следствие Центрального района пришло в Невский банк за миллионными гонорарами
12:52
Троих из девяти задержанных на Шри-Ланке россиян освободили
12:46
Февральская рождаемость в Петербурге стала минимальной за последние 5 лет
12:39
На Авиаконструкторов наехали на работника мусоровоза
12:37
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России
12:35
В Канаде из продажи изъяли партию водки крепостью 81%
12:28
В Финляндии подорожали частные дома и земельные участки
12:24
Летевший из Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился во Внуково
12:24
СМИ: Туска переизберут на пост главы Евросовета на саммите ЕС
12:18
"Черные копатели" в Жельцах швырялись в полицейских оружием
12:10
«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом
12:00
СМИ узнали о гибели еще одного российского военного в Сирии
11:55
Москва поможет КРТИ получить доступ к базе МВД, чтобы штрафовать за неоплаченную парковку
11:51
В Татарстане поезд насмерть сбил трех человек
11:48
Вице-губернатор Бондаренко и Жилищный комитет получили антимонопольное дело
11:45
В Пулково проверяют пассажира, заявившего о СВУ в багаже
11:41
Минпромторг расширил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
11:33
Петербуржцы стали реже получать травмы на скользких улицах
11:30
ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года
11:26
PSA Peugeot-Citroen купил у американцев Opel
11:18
Премьер Израиля прилетит в РФ обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке
11:06
Петербургского призывника заставили заплатить сто тысяч за кражу водки и печенья
11:02
На ЗСД сгорел автомобиль
10:58
Российские врачи спасли пациентку с редким осложнением беременности
10:52
«ПитерЭнергоМаш» заставили вернуть почти два миллиона в Нижний Новгород
10:46
В ДНР заявили об атаке украинскими катерами сил ополченцев на побережье Азовского моря
10:40
СМИ: В Турции арестована россиянка, связанная с убийцей посла Андрея Карлова
10:34
Защита экс-депутата Вороненкова обжаловала его заочный арест
10:28
Аналитики: Рынок новостроек Петербурга и Ленобласти вышел из спячки
10:21
В ЦВО прошли учения с участием С-300
10:15
Финскую визу сделают за 10 - 11 дней
10:13
Буддизм, как национальная идея
10:11
Сердобольная петербурженка заявила о похищении усатого кавалера
10:08
Берлин назвал подлой и неприемлемой критику Эрдогана в свой адрес
10:00
В Латвии предложили запретить занятие проституцией девушкам до 25 лет
09:54
На Бухарестской налётчиков не пустили в ювелирный
09:48
СМИ: Немецкой армии не хватает боеприпасов
09:40
В Таиланде погибла упавшая с высоты россиянка
09:35
В Купчино бабушка порезала ножом дочь и внучку-школьницу
09:33
В Лепсари трехлетний мальчик упал в пожарный водоем
09:26
Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Подмосковье
09:18
Мужчина на BMW похитил медведя с заправки на Парашютной
09:10
СМИ: В Москве снесут не только хрущевки, но и часть девятиэтажек
09:04
В зарослях на Адмирала Черокова нашли повешенного
09:02
СМИ: Малоизвестная компания получила лицензию на освоение шельфа Крыма
08:57
СМИ: Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Чудновец
08:55
В Панаме после падения автобуса в ущелье погибли 16 человек
08:48
Президент Республики Сербской назвал «решенным» крымский вопрос
08:44
На Марсовом поле обгорел мужчина
08:41
Больше ста человек тушат ангар в Приморском районе
08:40
Марин Ле Пен: "Холодная война" с Россией - угроза для Европы
08:33
В Петербурге школьница упала с балкона после ссоры с отцом
08:32
В Грозном - землетрясение; Кадыров призвал не волноваться
08:24
Глава ФБР попросил Минюст США опровергнуть слова Трампа о прослушке телефона
08:16
СМИ: Госдума проведет реформу аппарата
08:08
КНДР запустила баллистическую ракету
08:00
Умер актер Александр Кузнецов
01:16
Актуальная "Пустота" продолжит офф-программу "Прорыва"
00:41
Задержанного замначальника УФСИН забрала ФСБ
05/03
Замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти подозревают в заказе убийства
05/03
Российская биатлонистка Виролайнен досрочно победила в общем зачете Кубка IBU
05/03
Жители Рощино страдают животами
05/03
Участников блокады поездов из России в Конотопе уговорили разойтись
05/03
Лидер «Коррозии металла» сбежал из черногорской тюрьмы в Италию
05/03
Украинские радикалы пообещали прервать только грузовое сообщение с Россией
05/03
В ГИБДД рассказали детали тяжелого ДТП, перекрывшего КАД
05/03
Пилот упавшего у турецко-сирийской границы самолета заявил, что его сбили
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
06.03.2017 11:30

ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор продлит программу по отзыву лицензий в российской банковской системе до 2019 года.

«Наша работа по очищению банковского сектора иногда больше схожа с работой финансового следователя, чем с работой современного банковского регулятора, который проверяет капитализацию банка», — сказал журналистам Поздышев.

Он также подчеркнул, что Банк России выступает против целого бизнеса по созданию фиктивных заемщиков.

В издании уточнили, что в 2013 году благодаря оздоровительным операциям ЦБ количество банков в России сократилось с 900 до 570. Эксперты считают, что подобные темпы приведут к тому, что в 2019 году в России останется около 400 кредитных организаций.

Ранее советник президента России Сергей Глазьев сообщил, что банковская система высасывает деньги из экономики.

 

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49

Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк

Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30

УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года
Семь россиян вошли в сотню богатейших людей мира
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Британия откажется от выплат Евросоюзу после Brexit
Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн юаней
ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей
Банк России: Рост ВВП ускоряется
На пособия для безработных Финляндия за год потратила 5 млрд евро
ЦБ отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе Татфондбанка
Биткоин стал торговаться дороже золота
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Налоги заплатим за себя и за бизнес
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Кредиты в массы, деньги в кассы
Чем обернется «черный вторник»
"Чёрный вторник" вернётся во вторник?
Равнение на карту
Андрей Мовчан: «Дайте этим русским делать всё, что хотят», – скажет Трамп»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Буддизм, как национальная идея

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Как звучит игил

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники

СТЕНАния в «Борее»: ремонт как инсталляция

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2017 11:18
Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке
В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
Банк «Санкт-Петербург»
16.02.2017 16:42
Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке
В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.