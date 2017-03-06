ЦБ продолжит «чистку» банков еще два года

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор продлит программу по отзыву лицензий в российской банковской системе до 2019 года.

«Наша работа по очищению банковского сектора иногда больше схожа с работой финансового следователя, чем с работой современного банковского регулятора, который проверяет капитализацию банка», — сказал журналистам Поздышев.

Он также подчеркнул, что Банк России выступает против целого бизнеса по созданию фиктивных заемщиков.

В издании уточнили, что в 2013 году благодаря оздоровительным операциям ЦБ количество банков в России сократилось с 900 до 570. Эксперты считают, что подобные темпы приведут к тому, что в 2019 году в России останется около 400 кредитных организаций.

Ранее советник президента России Сергей Глазьев сообщил, что банковская система высасывает деньги из экономики.