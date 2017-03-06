PSA Peugeot-Citroen купил у американцев Opel

Французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot-Citroen 6 марта объявил о покупке европейских подразделений американского General Motors – немецкой Opel и британской Vauxhall.

Цена сделки составляет 2,2 млрд евро. Она, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2017 года – после проверки антимонопольных и других регулирующих органов.

За счет этой покупки PSA рассчитывает стать вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen.

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