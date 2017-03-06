Подарите девочке на 8 Марта жизнь

Жизнь 12-летней Алины зависит от лекарства – после нескольких операций на сердце она буквально прикована к постоянной терапии дорогостоящим препаратом. Но на его покупку в семье денег нет, стоимость одного курса почти 400 тысяч рублей.

Петербургский благотворительный фонд «Наташа» открыл сбор средств для своей подопечной Алины Юрчик.

Юрчик Алина, 2004 г.р.

Высокая легочная гипертензия. Требуется препарат «Тракоир»

Необходимо 394 000 рублей.

Алина родилась в маленьком карельском городе Сегежи. У нее тяжелый врожденный порок сердца. Первая операция была проведена уже через несколько дней после рождения. Алине в какой-то степени повезло, так как именно в тот момент в Карелии были врачи из НИИ Бакулева (Москва). Они же обнаружили у ребенка жидкость в легких и аномалию сердечного клапана. Сразу же взялись оперировать, но положительный прогноз операции они оценивали не более чем в 5%. Алина попала именно в эти 5%. Девочка выжила.

Все детство она провела в больницах: частые реанимации, ремиссии, новые надежды и мечты. Алина пропустила детский сад.

Шло время. Вместе с ростом возникла необходимость замены ранее установленного клапана сердца. Операцию провели, но неудачно. Долгая реанимация, и никаких прогнозов. Российские врачи не взялись исправлять ошибку – вероятность летального исхода была максимальной. Спасли немецкие медики из Берлинского кардиоцентра. Деньги на операцию собирали всем миром. Помогли и благотворительные фонды.

Сейчас девочка прикована к постоянной терапии дорогостоящим препаратом «Траклир». Стоимость курса составляет 394 000 рублей. От этого лекарства зависит вся ее жизнь. Препарат снижает легочное давление, уменьшая нагрузку на имплантированный клапан. Если Алина останется без лекарства, последствия будут уже необратимы.

В данный момент ситуация чрезвычайно сложная: болезнь прогрессирует, Алина может погибнуть в любой момент, если не будет спасительного лекарства. Мама девочки просит о помощи в сборе средств на покупку препарата.

Более подробно историю Алины, а также, как ей помочь, можно узнать на странице девочки на сайте БФ «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/alina_yurchik/.