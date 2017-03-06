Премьер Израиля прилетит в РФ обсудить с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в РФ 9 марта обменяются мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке в контексте совместной борьбы с террором, а также ключевые аспекты палестино-израильского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования", — говорится в сообщении.

В ходе встречи также будет уделено внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.