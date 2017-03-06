Петербургского призывника заставили заплатить сто тысяч за кражу водки и печенья

Петербургского призывника решили наказать рублем за кражу продуктов. Однако заплатить штраф молодого человека сподвигла только угроза более серьезного наказания.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе городского Управления Федеральной службы судебных приставов, 23-летнего мужчину судил Московский гарнизонный военный суд. Кражу мобильного телефона, бутылки водки, кока-колы и пачки печенья из квартиры оценили в 100 тысяч рублей уголовного штрафа, оплачивать который проштрафившийся призывник не торопился.

Исполнительный лист направили в Полюстровский отдел судебных приставов, который для начала ограничил должнику выезд за границу. Мера не возымела должного эффекта, и пристав обратился к судье с просьбой заменить наказание на обязательные работы. Перед началом заседания перед судьей неожиданно предстал должник с квитанцией об оплате ста тысяч.

Исполнительное производство было окончено.