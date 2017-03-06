«ПитерЭнергоМаш» заставили вернуть почти два миллиона в Нижний Новгород

Петербургские приставы помогли вернуть крупную сумму денег нижегородской компании, которая отчаялась вернуть почти два миллиона, которые задолжала фирма «ПитерЭнергоМаш» из Северной столицы. Энергомашиностроительное предприятие игнорировало и решение суда, и угрозу уголовного преследования. Исполнители сами нашли нужную сумму на арестованных счетах.

Как сообщили 6 марта в пресс-службе УФССП по Петербургу, арбитражный суд обязал «ПитерЭнергоМаш» вернуть нижегородской компании, которая занимается разработкой проектов инженерных систем, 1 800 000 рублей. Компания-должник на решение не отреагировала. Также не возымели никакого эффекта ни последовавший арест счетов, ни напоминания приставов о грозящей уголовной ответственности, ни запрет на регистрационные действия с 19 автомобилями. 47 тысяч исполнительского сбора на фоне общей суммы долга тоже роли не сыграли.

Однако деньги все же нашлись на одном из счетов компании и были перечислены взыскателю.