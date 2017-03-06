Защита экс-депутата Вороненкова обжаловала его заочный арест
Защита экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, который уехал на Украину, обжаловала его заочный арест. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов.
«Мы обжаловали постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил правозащитник.
Отмечается, что вследствие этого санкция на заочный арест экс-депутата пока не вступила в законную силу.
Согласно решению суда, Вороненков будет помещен в СИЗО на два месяца после того, как будет задержан или экстрадирован в Россию.
Ранее сообщалось, что Басманный суд столицы санкционировал заочный арест Дениса Вороненкова.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Следственный комитет 15 февраля объявил в розыск бывшего депутата Госдумы. Принявший украинское гражданство Денис Вороненков обвиняется в мошенничестве. Как сообщает СКР, Вороненкову предъявлено обвинение в том, что в 2010 – 2011 годах он финансировал схему по хищению здания площадью 1500 квадратных метров на Международной улице в Москве. Вороненков, член фракции КПРФ, занимал кресло депутата Госдумы с 2011 по 2016 год.