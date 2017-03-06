Защита экс-депутата Вороненкова обжаловала его заочный арест

Защита экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, который уехал на Украину, обжаловала его заочный арест. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

«Мы обжаловали постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил правозащитник.

Отмечается, что вследствие этого санкция на заочный арест экс-депутата пока не вступила в законную силу.

Согласно решению суда, Вороненков будет помещен в СИЗО на два месяца после того, как будет задержан или экстрадирован в Россию.

Ранее сообщалось, что Басманный суд столицы санкционировал заочный арест Дениса Вороненкова.