Буддизм, как национальная идея

06.03.2017 10:13

Ровно 104 года назад открыл свою двери самый северный дацан в мире - буддистский храм в Старой Деревне. Об истории этого уникального сооружения, а также о том, как буддизм помог русским в поисках национальной идеи, в программе Nota Bene рассказывает Константин Ранкс.

В этот день 6 марта 1913 года открыл свои двери буддистский храм в Старой Деревне. История появления этого храма связана в известной мере к поиску Россией своей национальной идеи, своего пути развития, и может быть полезной и в наши дни.

Первые тесные контакты с буддистами сложились у Московского царства еще в самом начале XVII века, когда царь Василий Шуйский заключил договор с лидерами кочевых народов торгутов, дербетов и прочих, именуемых с тех пор калмыками о существовании в составе российского государства на выгодных условиях — им представлялось право жить согласно их традициям и вере, без вмешательства в их внутренние дела, но с обязанностью «по первому слову Государеву присылать конное войско». В конце первой трети того же XVII века русские казаки стали активно промышлять в Забайкалье, столкнувшись там с народами, исповедавшими буддизм. Таким образом, представление об этой вере и соответствующей культуре к XVIII веку уже было вполне сформированным.

Две великих императрицы зафиксировали вместе с другими традиционными верованиями и статус буддизма в Российской империи. Так в 1741 году Елизавета Петровна утвердила официальный статус буддизма и утверждались монастыри в Бурятии, а в 1764 году уже Екатерина II учредила пост главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья.

К началу ХХ века интерес к буддизму в России, особенно в среде интеллигенции был огромен. Но нужно отметить, что в это время вообще развивался интерес к народам Империи, к локальным верованиям, традициям и культуре. Тем более, что это было время стремительного рывка России к Тихому океану. Все, что касалось этого края вызывало особый интерес.

Как известно, в русской армии традиционно духовно окормлялись военнослужащие представителями своих религий. Мусульмане, иудеи, католики, лютеране — все они имели возможности для отправления своих религиозных нужд. В годы русско-японской войны в армию влилось большое количество бурятских воинов, исповедовавших буддизм. Большую помощь в мобилизации оказывали монастыри — дацаны, а затем они же обеспечили казакам буддистской веры и духовную поддержку.

После русско-японской войны интерес к Дальнему Востоку и религиям этого региона, и в первую очередь буддизму только вырос. А действия буддистского духовенства на гуманитарном поприще получило высокую оценку военного и гражданского руководства страны. Поэтому идея строительства духовного центра буддистов в столице Империи нашла поддержку в обществе. Но как часто бывает – «жалует царь, да не жалует псарь»... Нашлись активисты из числа чиновничества средней руки, которое постоянно придумывало тот или иной повод притормозить строительство храма — на том де основании, что он мог бы оскорбить своим видом чувства христиан. А вот просвещенные люди страны, во всех ее социальных слоях, кстати, видели в появлении этого храма одну важную особенность России — единство в многообразии.

Построенный храм в ХХ веке был и радиостанцией и лабораторией, но по счастью — уцелел, с 1991 года он снова принадлежит общине буддистов, и таким образом является самым северным дацаном в мире.

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