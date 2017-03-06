Сердобольная петербурженка заявила о похищении усатого кавалера

В Петергофе двое неизвестных избавили петербурженку от навязчивого внимания нетрезвого мужчины. Женщина, испугавшись, что незадачливого ухажера оставят без денег, позвонила в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина с длинными усами и в кожаной куртке захотел продолжить вечер и в два часа ночи 5 марта предложил свою компанию и свои деньги незнакомке у ресторана «Лаванда» на Санкт-Петербургском проспекте, 60.

Кавалеру, по словам женщины, на вид было около пятидесяти лет, и он был изрядно подшофе. Однако настойчиво предлагал пить дальше вместе и при отсутствии наличных был готов снять с карты все что было – около пятидесяти тысяч рублей.

Женщина от компании отказалась и пыталась отправить мужчину домой, когда неожиданно помочь ей решили двое прохожих: только не в отправке загулявшего домой, а в поиске банкомата. Они взяли мужчину под руки и посадили в такси «с шашечками», водителем которого оказался один из добровольных помощников.

Найти несостоявшегося кавалера женщина попросила полицейских.