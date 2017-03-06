В ЦВО прошли учения с участием С-300

В Центральном военном округе прошли военные учения, во время которых расчеты С-300 прикрыли перегруппировку войск в районе локализации вооруженного конфликта, сообщает 6 марта РИА Новости со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослава Рощупкина.

По словам Рощупкина, зенитное ракетное соединение ЦВО, расположенное в Кировской области, было поднято по тревоге и отправилось маршем на Южный Урал. Там оно заступило на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Расчеты С-300 прикрыли перегруппировку войск в районе локализации вооруженного конфликта на полигоне в Челябинской области.

«Зенитчики отработали пресечение полетов нарушителей границы, отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, смену позиционных районов и восстановление боеспособности», — сказал он и пояснил, что в роли условного противника выступили самолеты оперативно-тактической авиации и вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

Всего в учениях, которые продолжались пять суток, приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц техники.

В середине февраля внезапная проверка боевой готовности проходила в Западном военном округе. Тогда в высшую степень боевой готовности были приведены мотострелковые, ракетные и зенитно-ракетные бригады, артиллерийские, бригады управления, подразделения обеспечения военного округа. Кроме того, в готовность были приведены армейская авиация и Ленинградская военно-морская база и военные комиссариаты города Санкт-Петербурга и Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия.