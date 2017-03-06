На Бухарестской налётчиков не пустили в ювелирный

Работники ювелирного магазина смогли защититься от налетчиков во Фрунзенском районе Петербурга в воскресенье, 5 марта.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, накануне около 12.40 к магазину «Ювелир-Карат» в доме 80 по Бухарестской улице подъехали четверо на чёрной BMW. Лица визитёров скрывали маски. Работники магазина успели блокировать перед непрошеными гостями дверь и нажать тревожную кнопку, после чего несостоявшиеся налётчики сели в автомобиль и уехали в сторону улицы Турку.

Проводится проверка.