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Общество
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06.03.2017 10:00

В Латвии предложили запретить занятие проституцией девушкам до 25 лет

Министерство внутренних дел Латвии предложило повысить минимальный возраст, с которого проститутки могут легально предоставлять сексуальные услуги, с 18 до 25 лет. Об этом сообщает Mixnews.lv со ссылкой на источники в ведомстве.

По мнению руководителя рабочей группы, госсекретаря МВД Димитрия Трофимова, действующее законодательство «дает сигнал» выпускникам школ, что они могут легально заниматься проституцией. «Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни», — пояснил чиновник.

Проституция в Латвии не запрещена, но предоставление подобных услуг сопровождает ряд ограничений. Так, услуги сексуального характера нельзя оказывать за пределами жилья, снятого в аренду на основании договора или находящегося в собственности. По закону, штраф за нарушение этой нормы составляет от 350 до 700 евро.

Источник: Лента.ру


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