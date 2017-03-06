СМИ: Немецкой армии не хватает боеприпасов
Запасы боеприпасов для армии Германии предельно ограничены, для некоторых вооружений их резервов на складах хватит лишь на несколько дней. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в армии.
По данным издания, в связи с этим бундесвер намерен закупить еще 25 млн патронов для штурмовых винтовок G36, стоящих на вооружении немецкой армии. В контракте указывается, что это должны быть особые, «экологичные» боеприпасы, с минимальным содержанием вредных для окружающей среды веществ.
«Патрон 5,56 мм х 45, мягкий сердечник, с низким уровнем выбросов свинца и бария и полностью залитым свинцом мягким сердечником», — приводит газета технические условия контракта.
Поставка боеприпасов для винтовок G36 и пулеметов MG-4 на склады бундесвера должна произойти к ноябрю. Все детали контракта, в том числе и его стоимость, пока не раскрываются.
В мае 2016 года немецкая армия впервые за 25 лет увеличилась в численности. В течение семи лет она будет пополнена на 14,3 тыс. военнослужащих и 4,4 тыс. гражданских сотрудников.
Источник: РБК