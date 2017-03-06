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06.03.2017 09:35

В Купчино бабушка порезала ножом дочь и внучку-школьницу

Конфликт поколений во Фрунзенском районе Петербурга закончился поножовщиной и больницей для бабушки, матери и дочери. Разбираться в семейной драме предстоит полицейским.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 5 марта первой за опасный кухонный прибор в квартире одного из домов по Будапештской улице схватилась 63-летняя нетрезвая пенсионерка. Неизвестно, чем именно ее так разозлили домочадцы, но она ударила ножом не только свою 37-летнюю дочь, но и внучку 14 лет. Дочь, защищая ребёнка, также схватилась за нож.

Врачи скорой к дому подъезжали трижды. Сначала увезли бабушку, которой удар ножом в бок повредил внутренние органы, потом внучку с раной в плече, последней забрали дочь с раной на груди.

Семью разделили и развезли по разным больницам. Проводится проверка.


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