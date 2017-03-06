Кто прописался в «тайной империи Медведева»

Партнер Геннадия Тимченко, отставной генерал и продавец рыбы. Кто приобрел жилье в особняке Кушелева-Безбородко, который связали с интересами премьер-министра Дмитрия Медведева.

Элитный дом на набережной Кутузова, 24, с дубовыми каминами, мраморной лестницей и лифтами, поднимающими автомобили прямо в квартиру, реконструировал фонд «Дар». Он действует в интересах Дмитрия Медведева, утверждает Алексей Навальный. «Фонтанка» присмотрелась к первым покупателям квартир в особняке – федеральном памятнике.

Реконструкция особняка XVIII века авторства Романа фон Генрихсена и Николая Бенуа завершилась осенью 2015-го. На месте офисов и коммуналок появился элитный дом на 29 квартир с бассейном, SPA и индивидуальными лифтами. Роскошное жилье составило конкуренцию популярному среди чиновников и бизнесменов «Парадному кварталу» – квадратный метр в доме оценили в 245- 575 тысяч рублей.

Первые покупатели не заставили себя ждать. Сразу две квартиры в особняке приобрел Олег Усачев. В июле 2015-го он попал под санкции США «в связи с предоставлением материальной поддержки Геннадию Тимченко», сообщало казначейство Соединенных Штатов. Позже ведомство добавило – причиной стало сотрудничество Усачева с финской SET Petrochemicals Oy. Это дистрибьютор российских нефтепродуктов.

До санкций доходы Олега Усачева в Финляндии превышали полмиллиона евро в год. После введения ограничений он вложил средства в элитное жилье с видом на Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора». Судя по планам дома, он приобрел квартиры, расположенные над парадным входом, выходящем к Неве. Их общая площадь – 440 кв. м. Покупка должна была обойтись более чем в 200 млн рублей.

Рядом с Олегом Усачевым поселится еще один бизнесмен, упоминаемый вместе с Геннадием Тимченко. Только не как партнер, а как конкурент. Дмитрий Озерский контролирует 75% «Северо-Западной рыбопромышленной компании – Мурманск». В 2015-м году она заработала 1,9 млрд рублей. До недавнего времени он делил рынок с Геннадием Тимченко. Тот продал свою долю в ГК «Русское море» зятю Глебу Франку после попадания в санкционный список США.

Дмитрий Озерский приобрел квартиру в мансарде площадью 89 кв. м и стоимостью от 17 млн рублей. Под ним будет жить Алексей Михайлович. Его имя не встретишь в СМИ. Куда более публичны его домочадцы. Анастасия Алексеевна – модель и мисс Петербурга 2006-го года. Татьяна Михайлович – аудитор со стажем. Она проверяет документы «Ленобластной электросетевой компании» (ЛОЭСК) и тосненских «Теплосетей», а до открытия собственного бизнеса – входила в совет директоров «Северо-Западного пароходства».

Рядом с семьей Михайловичей поселится генерал-майор в отставке Владимир Кудрявцев. Он ушел на пенсию с поста замначальника Северо-Западного центра МЧС.И теперь возглавляет Всероссийское добровольное пожарное общество.

Квартиру на втором этаже, чуть побольше, приобрел Юрий Безбородов – футбольный арбитр и сам – бывший футболист. И, наконец, в трехэтажные апартаменты площадью 280 кв. м въедет Константин Лукьянов. Петербургский предприниматель с таким именем занимается операциями с недвижимостью и устанавливает торговые аппараты на вокзалах РЖД.

В доме зарезервированы еще 2 квартиры. Брокер жилья сообщает, что они проданы, хотя фактически владельцем пока числится «Цертум-инвест».Кроме того, часть квартир в доме оформлена на фонд «Дар».

«Цертум-инвест», по данным СПАРК, принадлежит на 70% Филиппу Полянскому. Он же возглавлял «Дар» в 2008 году. Сам фонд и связанные с ним юрлица управляют недвижимостью, которую использует Дмитрий Медведев в качестве резиденций, доказывает Навальный. Филиал «Дара» на Северо-Западе возглавляет Ольга Травина. Она соучредитель и бывший руководитель еще одного фонда — Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»