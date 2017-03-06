Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Элитный дом на набережной Кутузова, 24, с дубовыми каминами, мраморной лестницей и лифтами, поднимающими автомобили прямо в квартиру, реконструировал фонд «Дар». Он действует в интересах Дмитрия Медведева, утверждает Алексей Навальный. «Фонтанка» присмотрелась к первым покупателям квартир в особняке – федеральном памятнике.
Реконструкция особняка XVIII века авторства Романа фон Генрихсена и Николая Бенуа завершилась осенью 2015-го. На месте офисов и коммуналок появился элитный дом на 29 квартир с бассейном, SPA и индивидуальными лифтами. Роскошное жилье составило конкуренцию популярному среди чиновников и бизнесменов «Парадному кварталу» – квадратный метр в доме оценили в 245- 575 тысяч рублей.
Первые покупатели не заставили себя ждать. Сразу две квартиры в особняке приобрел Олег Усачев. В июле 2015-го он попал под санкции США «в связи с предоставлением материальной поддержки Геннадию Тимченко», сообщало казначейство Соединенных Штатов. Позже ведомство добавило – причиной стало сотрудничество Усачева с финской SET Petrochemicals Oy. Это дистрибьютор российских нефтепродуктов.
До санкций доходы Олега Усачева в Финляндии превышали полмиллиона евро в год. После введения ограничений он вложил средства в элитное жилье с видом на Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора». Судя по планам дома, он приобрел квартиры, расположенные над парадным входом, выходящем к Неве. Их общая площадь – 440 кв. м. Покупка должна была обойтись более чем в 200 млн рублей.
Рядом с Олегом Усачевым поселится еще один бизнесмен, упоминаемый вместе с Геннадием Тимченко. Только не как партнер, а как конкурент. Дмитрий Озерский контролирует 75% «Северо-Западной рыбопромышленной компании – Мурманск». В 2015-м году она заработала 1,9 млрд рублей. До недавнего времени он делил рынок с Геннадием Тимченко. Тот продал свою долю в ГК «Русское море» зятю Глебу Франку после попадания в санкционный список США.
Дмитрий Озерский приобрел квартиру в мансарде площадью 89 кв. м и стоимостью от 17 млн рублей. Под ним будет жить Алексей Михайлович. Его имя не встретишь в СМИ. Куда более публичны его домочадцы. Анастасия Алексеевна – модель и мисс Петербурга 2006-го года. Татьяна Михайлович – аудитор со стажем. Она проверяет документы «Ленобластной электросетевой компании» (ЛОЭСК) и тосненских «Теплосетей», а до открытия собственного бизнеса – входила в совет директоров «Северо-Западного пароходства».
Рядом с семьей Михайловичей поселится генерал-майор в отставке Владимир Кудрявцев. Он ушел на пенсию с поста замначальника Северо-Западного центра МЧС.И теперь возглавляет Всероссийское добровольное пожарное общество.
Квартиру на втором этаже, чуть побольше, приобрел Юрий Безбородов – футбольный арбитр и сам – бывший футболист. И, наконец, в трехэтажные апартаменты площадью 280 кв. м въедет Константин Лукьянов. Петербургский предприниматель с таким именем занимается операциями с недвижимостью и устанавливает торговые аппараты на вокзалах РЖД.
В доме зарезервированы еще 2 квартиры. Брокер жилья сообщает, что они проданы, хотя фактически владельцем пока числится «Цертум-инвест».Кроме того, часть квартир в доме оформлена на фонд «Дар».
«Цертум-инвест», по данным СПАРК, принадлежит на 70% Филиппу Полянскому. Он же возглавлял «Дар» в 2008 году. Сам фонд и связанные с ним юрлица управляют недвижимостью, которую использует Дмитрий Медведев в качестве резиденций, доказывает Навальный. Филиал «Дара» на Северо-Западе возглавляет Ольга Травина. Она соучредитель и бывший руководитель еще одного фонда — Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»
Справка:
Фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовал расследование о резиденциях и яхтах, которыми якобы пользуется Дмитрий Медведев. Резиденции под Сочи и в Плесе, усадьба на Рублевке, подаренная Алишером Усмановым, родовое гнездо в Курской области и виноградники в Анапе и не только. Все эти активы оформлены на связанные друг с другом некоммерческие фонды, которыми управляет Илья Елисеев, бывший сокурсник Медведева по юрфаку Ленинградского госуниверситета, доказывает ФБК. Сейчас Илья Елисеев занимает должность члена совета директоров Газпромбанка.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать расследование ФБК, назвав его пропагандистским выпадом в преддверии выборов. Илья Елисеев – отверг подозрения в том, что действует в интересах Дмитрия Медведева.
Тогда как ФБК направил в Следственный комитет заявление на Медведева и Алишера Усманова. Фонд просит возбудить уголовное дело по статьям 290 УК «Получение взятки» и 291 УК «Дача взятки».
СПРАВКА-2
Особняк Кушелева-Безбородко: здание на углу Гагаринской улицы и набережной Кутузова было построено в 1774-1775-м годах. В 1830-х годах его приобрел граф Александр Кушелев-Безбородко. Он распорядился надстроить его и сменить фасады. Над обликом особняка в разное время работали архитекторы Роман фон Генрихсен и Николай Бенуа. В конце XIX века особняк перешел к Александру Елисееву.
Интерьеры поражали своей роскошью. Парадная мраморная лестница и мраморные же камины, дубовый паркет, росписи, гобелены, лепнина, скульптура. В залах проводили балы и приемы для высшего света. После революции в залах устроили коммунальные квартиры. В 2001-м здание признали памятником федерального значения.
В 2007-м году около половины здания площадью 3,5 тысячи кв. м выкупило ООО «Невское». Компания заплатила в бюджет 95 млн рублей. В 2009-м особняк приобрел «Цертум-Инвест» за 740 миллионов рублей, а через 3 месяца он перешел к фонду «Дар». Тот надстроил особняк и дворовые флигели. В результате площадь особняка выросла с 6 до 9 тысяч кв. м.