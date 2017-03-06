В Таиланде погибла упавшая с высоты россиянка

Россиянка Ольга Сикач погибла в Таиланде, выпав с балкона 27-го этажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова.

«Мы получили пока неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет. Нам сообщили, что полиция Паттайи ведет расследование гибели россиянки Ольги Сикач, выпавшей 5 марта с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже», — сообщил агентству дипломат.

Новостная страница Pattaya Now опубликовала сообщение о гибели россиянки Ольги Сикач. По данным издания, 5 марта в квартире, с балкона которой упала женщина, проходила вечеринка. Один из участников вечеринки сообщил, что видел, как Ольга выходила на балкон, а когда ему показалось, что ее долго нет, вышел на балкон и увидел внизу перед зданием кондоминиума ее тело, о чем немедленно сообщил полиции. Полиция изучает данные камер видеонаблюдения и показания свидетелей, уточняет издание.

​Кроме того, полиция Таиланда продолжает поиски гражданки России Валентины Новоженовой, которая пропала в Таиланде, на острове Тау, в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

«Мы знаем, что полиция ведет поиски российской туристки, но пока какой-либо другой информацией не располагаем», — сообщил дипломат.

Как сообщает газета Bangkok Post, 23-летнюю Новоженову последний раз видели на острове Тау 15 февраля около 6 вечера. Она интересовалась дайвигом и уточняла расписание парома на остров Самуи, однако, как удалось выяснить полиции, на пароме так никуда и не уехала.

В номере Новоженовой отсутствовало оборудование для погружения, но был обнаружен мобильный телефон. По сообщению заместителя начальника полиции Тао, Новоженова переписывалась в мессенджере Line со специалистом-психиатром, и содержание этих сообщений свидетельствует о том, что она страдала от необоснованных приступов паники.