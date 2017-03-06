Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Подмосковье

Роспотребнадзор подтвердил, что на птицефабрике в Московской области был зафиксирован очаг птичьего гриппа, сообщается 6 марта на официальном сайте ведомства.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что вспышка вируса зафиксирована в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. Там введена карантинная зона, которая составляет несколько километров.

Роспотребнадзор заявил, что в ближайших к птицефабрике населенных пунктах организованы обходы людей, те, кто контактировал с птицей, находятся под наблюдением врачей. Установлен контроль за продажей сельхозпродукции, уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий.

Собеседник «Интерфакса» накануне сообщил, что из-за вспышки птичьего гриппа забою подлежит от 400 тыс. до 4 млн голов птицы. Он также уточнял, что под наблюдением специалистов находятся около 14 человек после обнаружения инфекции. ​