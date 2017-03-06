СМИ: Суд освободил осужденную за репост воспитательницу Чудновец

Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост видео в соцсети "ВКонтакте", сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.

Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Верховный суд обязал пересмотреть дело Чудновец. Отметим, что срок, назначенный Чудновец, оканчивался 7 апреля 2017 года.

Справка:

Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за то, что сделала репост видео, на котором показано, как сотрудники детского лагеря издеваются над ребенком. Чудновец хотела привлечь внимание общественности к издевательствам, но была осуждена за распространение детской порнографии. Воспитатели детского лагеря также получили тюремные сроки.

Дело Евгении Чудновец дошло до президента России Владимира Путина: его попросили разобраться в деле на декабрьской большой пресс-конференции. Впоследствии уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что глава региона Евгений Куйвашев готов помиловать Чудновец, если поступит соответствующая просьба. Чудновец прошение о помиловании подавать отказалась.

23 февраля 2017 года Генпрокуратура внесла в Верховный суд представление на приговор Евгении Чудновец. В представлении говорится, что в деле Чудновец отсутствует состав преступления.

В тот же день Алексей Бушмаков, адвокат Чудновец, заявил, что приговор в ее отношении могут отменить до 8 марта 2017 года. «Конец срока отбывания наказания у Чудновец — 7 апреля 2017 года. Я надеюсь, что судья Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ передаст представление прокуратуры и вторую кассационную жалобу защиты в президиум Курганского областного суда очень быстро, а суд сможет пересмотреть и отменить приговор до 8 марта 2017 года и признать за ней право на реабилитацию, освободив Евгению накануне праздника», — сказал он.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор по другому резонансному делу — активиста Ильдара Дадина. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, которая сочла, что в его деле нет состава преступления. Дадин был первым в России осужденным по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Ему дали два с половиной года колонии, срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.