Больше ста человек тушат ангар в Приморском районе

Кровля ангара в Приморском районе Петербурга вспыхнула утром в понедельник, 6 марта. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до второго номера сложности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, информация о сильном пожаре на Макулатурном проезде, 5 поступила дежурным в 05:42 6 марта. Через десять минут на место прибыло первое подразделение. В ангаре полыхала кровля площадью 400 квадратных метров.

Огонь мог перекинуться на соседние здания, и номер пожара повысили сразу до второго. Угрозу распространения огня удалось предотвратить спустя час, и в 07:03 ранг снизили до первого.

На месте работают 29 пожарных расчетов и 114 человек. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.