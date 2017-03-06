В Петербурге школьница упала с балкона после ссоры с отцом

Отец в наказание закрыл свою 15-летнюю дочь на балконе в Калининском районе Петербурга. Девушка решила покинуть место заключения самостоятельно, а в итоге оказалась в больнице с сотрясением мозга.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, 15-летняя девушка разругалась с отцом вечером 4 марта в квартире одного из домов по проспекту Культуры. Разозленный родитель выставил школьницу на балкон – «остывать». Девушка, простояв какое-то время, решила, что второй этаж — это не так высоко, и попыталась вылезти через окно, но не удержалась и упала.

В районе семи часов вечера того же дня её увезла карета скорой. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение позвонка и 5 марта поставили в известность полицию. Проводится проверка.