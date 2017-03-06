СМИ: В Москве снесут не только хрущевки, но и часть девятиэтажек

В рамках новой столичной программы под снос могут попасть не только пятиэтажки, но и панельные девятиэтажки. Об этом сообщают 6 марта «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии Москвы.

Как пояснили собеседники издания, принцип расселения и сноса будет именно квартальный: если в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести.

Власти ранее сообщали, что всего под снос могут попасть около 8 тыс. домов, отмечают «Ведомости». При этом, по данным префектур, с которыми ознакомилось издание, типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 года до конца 1970-х, в Москве в настоящее время около 7 тыс. «Власти готовы сносить не только эти дома», — подчеркивает газета.

Кварталы, которые будут реконструироваться в первую очередь, власти планируют выбрать к сентябрю, рассказал изданию другой сотрудник мэрии. По его словам, главным условием для того, чтобы квартал попал под снос является согласие жителей. Для этого власти будут проводить опросы. «Если жители выступят против, то их дома трогать не будут — например, такое вполне возможно в кварталах с кирпичными пятиэтажками сталинского периода», — заверил собеседник «Ведомостей».

Оператором программы по сносу устаревшего жилья выступит Управление гражданского строительства (УГС), которое будет выполнять функции девелопера, заказывать проекты и нанимать подрядчиков. Об этом изданию рассказали несколько чиновников мэрии и человек, близкий к руководству УГС. Предприятие было создано правительством Москвы пять лет назад для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета, отмечает газета.​

О запуске новой программы по сносу пятиэтажек в Москве было объявлено 21 февраля на встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным. Программа должна затронуть 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв. м, в которых проживают 1,6 млн человек. Как признавал Собянин, проект требует огромных затрат, но пока все это Москва готова взять на себя. Как рассказали «Ведомостям» несколько московских и федеральных чиновников, на первых порах дома будут расселяться за счет бюджета, без привлечения инвесторов. «Собянин хочет оставить большой след в истории Москвы, он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны, — рассказал один из московских чиновников.