СМИ: Малоизвестная компания получила лицензию на освоение шельфа Крыма

Российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма получила не известная в отрасли частная компания «Новые проекты». Об этом со ссылкой на источники сообщает 6 марта «Коммерсантъ».

По данным портала pravo.gov.ru, на которые ссылается издание, в июне прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился выдать ООО «Новые проекты» лицензию на этот участок на 30 лет.​ По данным собеседников издания, в конце прошлого года компания сообщила Роснедрам, что в 2017 году собирается составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая и в течение восьми лет пробурить поисковую скважину. Письмо ведомству направил директор «Новых проектов» Антон Дорноступ, уточнили источники.

Как отмечает издание, компания владела лицензией на участок Глубокая с 2012 года, однако тогда это было украинское юрлицо​: первоначально собственником компании была киевская «Фосизонс Трейд», но в декабре 2015 года ООО было продано экс-заместителю главы Ялты Виталию Мостовому. По данным «Картотеки», с мая 2016 года 99% «Новых проектов» владеет АО «Главнефтесервис», принадлежащее Антону Дорноступу, еще 1% у Олега Кочагова, который в настоящее время возглавляет АО «Полюс Логистика», структуру «Полюса» Саида Керимова. Кроме того, Дорноступ является гендиректором ООО «Русвелл», зарегистрированного по одному адресу с «Новыми проектами», указывает «Коммерсантъ».

По словам двух собеседников издания в правительстве, бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко, который после смены власти на Украине проживает в Москве. В то же время источник, близкий к «Новым проектам», это отрицает.

По данным Росстата, которые приводит газета, бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года пустой. У компании не было никаких активов, кроме 60 тыс. руб. уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, а также отсутствовало движение средств по счетам.