В Панаме после падения автобуса в ущелье погибли 16 человек

В Панаме автобус, перевозивший работников фермы, съехал с шоссе и упал в ущелье, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

Как уточняет агентство, в результате происшествия погибли по меньшей мере 16 человек, еще 39 получили ранения. Авария, по данным пресс-секретаря местного правительства Мануэля Домингеса, произошла в 170 км от столицы республики Панамы. Автобус был найден в ручье на дне ущелья, отмечает Associated Press. Причин и остальных обстоятельств ДТП чиновники пока не назвали.

По информации Домингеса, все погибшие были «взрослыми мужчинами». Об этом представитель местных властей написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее, в августе прошлого года. в ущелье упал автобус с гостями свадьбы в Пакистане. Тогда в результате аварии погибли по меньшей мере 25 человек. Как заявлял начальник пакистанской полиции, причиной ДТП стало то, что водитель не вписался в крутой поворот на горной дороге.