Референдум в Крыму продемонстрировал волю народа полуострова и стал свидетельством того, что он должен находиться в составе России. Таким образом, крымский вопрос решен окончательно, рассказал президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью газете «Известия» 6 марта.

По мнению Додика, ключевой причиной ухода Крыма из состава Украины стал переворот, который произошел в 2014 году. Окончательно статус полуострова зафиксировал прошедший там референдума. Несмотря на это, Запад не торопиться признавать фактический переход Крыма к России, несмотря на свою политику в отношении Косово. «Запад не признает волю народа в Крыму, но при этом признает волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился. Сложно предсказать действия Запада, который любит двойные стандарты», — отметил Додик.

По мнению политика, для снятия антироссийских санкций ключевым остается вопрос российско-американских отношений, поскольку в самой Европе многие были бы готовы отказаться от ограничительных мер против России. Во многом это связано с тем, что страны ЕС «сами понесли серьезные экономические потери», в том время, как Россия «начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув».