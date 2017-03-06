Марин Ле Пен: "Холодная война" с Россией - угроза для европы

Лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что «холодная война» с Россией представляет для Европы серьезную угрозу. Об этом она сказала 6 марта в интервью CBS News.

Она уточнила, что опасным также является «подталкивание» России в сторону Китая.

Кроме того, она отметила, что президент России Владимир Путин не сделал ничего, что бы "позволило называть его убийцей".

В феврале 2017 года журналист телеканала Fox News Билл О'Райли заявил во время интервью с президентом США Дональдом Трампом, что "Путин — убийца", после слов Трампа о том, что он уважает российского лидера. «Есть много убийц. У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?» — ответил на это Трамп. Он также подчеркнул, что считает необходимым ладить с Россией, особенно в вопросах, касающихся борьбы с терроризмом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают недопустимыми и оскорбительными высказывания О'Райли в адрес Путина.