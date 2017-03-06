В Грозном - землетрясение; Кадыров призвал не волноваться

В Грозном в ночь на 6 марта произошло землетрясение, сообщило главное управление МЧС России по Чеченской Республике.

«В 4.26 мск в Грозном произошло землетрясение магнитудой 4,3», — говорится в сообщении. По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на глубине 15 км.

Также "Интерфакс" сообщает, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проверке с целью выявления возможных разрушений. По данным на 5.30 мск, информация о каких-либо серьезных последствиях землетрясения не поступала. Кадыров также призвал жителей Грозного вернуться в свои дома и соблюдать спокойствие.