Глава ФБР попросил Минюст США опровергнуть слова Трампа о прослушке телефона

Директор ФБР Джеймс Коми попросил министерство юстиции США опровергнуть заявления президента США Дональда Трампа о том, что бывший президент Барак Обама отдал распоряжение «прослушивать» телефон Трампа, передает 6 марта The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников.

По словам Коми, подобные заявления накладывают на ведомство подозрения в нарушении закона.

Ранее сообщалось, что специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США во главе с Дэвином Нуньесом изучит сообщения о якобы имевшей место прослушке телефона президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года со стороны администрации экс-главы государства Барака Обамы.

Также отмечается, что разведка проверит сообщения о слежке бывшей администрации США за участниками предвыборной гонки 2016 года.