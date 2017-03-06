КНДР запустила баллистическую ракету

США зафиксировали и отследили пуск северокорейской баллистической ракеты, сообщает 6 марта Reuters со ссылкой на военных страны.

США также заявили, что запуск не представляет угрозу для американских граждан.

Представитель стратегического командования военно-космической обороны США Мартин О'Доннелл заявил, что ВС страны сохраняют бдительность в отношении провокаций КНДР и придерживаются сотрудничества со своими союзниками Южной Кореей и Японией.

В то же время США не подтвердили, что КНДР протестировала межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее ночью 6 марта исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан попросил США о немедленном развертывании системы противоракетной обороны (ПРО) на полуострове после запуска ракет КНДР.