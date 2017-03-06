Умер актер Александр Кузнецов

В Москве на 82-м году жизни скончался актер и писатель Александр Кузнецов, передает 6 марта ТАСС со ссылкой на актрису Татьяну Лютаеву.

«Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13.00 мск», — говорится в сообщении.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Дебют в кино состоялся в 1959 году у Григория Чухрая в «Балладе о солдате». Среди лучших работ актера: Слава («Утренние поезда»), часовой («Адъютант его превосходительства»), дядюшка Домовой («Там, на неведомых дорожках»).

Он также преподавал во ВГИКе – сначала на актерском курсе Алексея Баталова, а затем на режиссерском курсе Марлена Хуциева. С середины 1980-х годов занялся литературной деятельностью, стал автором четырех книг.