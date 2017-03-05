Замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти подозревают в заказе убийства
Задержан подозреваемый в подстрекательстве на убийство подполковника УФСИН Николая Чернова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти. По данным 47news, это 53-летний полковник внутренней службы Сергей Моисеенко, ответственный за строительный блок УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Задержанный имеет непосредственное отношение к строительству крупнейшего в Европе изолятора в Колпинском районе стоимостью 12 миллиардов рублей.
Как стало известно 47news, операция была проведена около девяти часов вечера 5 марта сотрудниками "заказного" отдела полицейского Главка и следователями Управления СК по Ленинградской области. Моисеенко попал под подозрение после ареста вечером 5 марта 63-летнего Сабира Садыкова, которого называют "решальщиком" на этой масштабной стройке, а следствие считает тем самым стрелком, что тяжело ранил Чернова.
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Справка:
В курирующего стройку изолятора подполковника Николая Чернова стреляли 2 марта на Колтушском шоссе во Всеволожском районе. В сидевшего в своей припаркованной машине Чернова в упор выпустили обойму из пистолета "Макарова". По подозрению в исполнении этого преступления был задержан Сабир Садыков.