Российская биатлонистка Виролайнен досрочно победила в общем зачете Кубка IBU

Россиянка Дарья Виролайнен досрочно стала обладательницей Большого Хрустального глобуса, вручаемого победительнице общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщается на сайте IBU.

На всех этапах Виролайнен набрала 684 очка, ее соотечественница Анна Никулина, идущая второй, — 526 баллов. На последнем этапе Кубка IBU в Эстонии россиянка не выступит: она вызвана в основной состав сборной России на этап Кубка мира. Тем не менее, Никулина не сумеет догнать ее.

Также Виролайнен стала обладательницей Малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования.

На чемпионате мира по биатлону, прошедшем с 8 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене, спортсменка была в составе сборной России, однако не провела ни одной гонки.