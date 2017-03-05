Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник

Выпустив обойму в подполковника Чернова, киллер так и не дождался смерти. Сегодня расстрел офицера ФСИН крепко увязан с новыми "Крестами". Исполнитель признался и тут же арестован.

При выезде из Петербурга днем 5 марта оперативниками "заказного" отдела полицейского Главка задержан подозреваемый в покушении на подполковника УФСИН Николая Чернова 63-летний Сабир Садыков. Именно тот, кто, якобы, случайно к вечеру 2 марта обнаружил истекающего кровью сотрудника на восьмом километре Колтушского шоссе.

По версии Следственного комитета Ленобласти, все его показания о светлых Жигулях "девятой" модели и двух убийцах – ложные. К тому же задержанный сам это признает. 47news узнал, что Садыков давно решал многие неформальные вопросы по строительству новых "Крестов". Теперь же следователи уверены, что подполковника пытались убрать, чтобы уйти от перспектив уголовной ответственности за хищения. Интрига пока в одном – кто стоит за Садыковым. Материалы практически засекречены.

По данным 47news, уже к утру 3 марта оперативники "заказного" отдела были убеждены, что свидетель Садыков врет. Тогда 47news сообщал, что подполковника Чернова с восьмью пулями в теле случайно обнаружил 63-летний петербуржец, проезжавший мимо на БМВ Х-5. Это и был задержанный 5 марта Сабир Садыков.

Сегодня нам известно, что его, стоящего рядом с Nissan X-Trail, где лежал Чернов, увидел проезжающий наряд полиции Всеволожского района. Тогда Садыков тут же рассказал сотрудникам, что он заметил знакомую иномарку, пригляделся и испугался, когда нашел в ней Чернова. Мол, собирался уже звонить, как подоспела полиция. Но на этом Садыков не закончил свои показания.

Когда уже прибыли оперативники и руководство разных служб, Садыков заявил, что Чернов успел сказать ему важное. Над его текстом в первые часы задумались многие. Так, Садыков объявил, что у Чернова отняли восемь миллионов рублей. Затем наговорил, что Чернов часто берет откаты, и все это звенья одной цепи. А все это он знает, так как сам давно работает "начальником над бригадами" на стройке новых "Крестов". Это только на следующий день выяснилось, что никакого начальника над бригадами не существует, а Садыков известен как решальщик, без таких любая масштабная стройка в России не обходится. Другое дело, что и Николай Чернов был ответственным хозработником – начальником отдела технического надзора и эксплуатации объектов при строительстве следственного изолятора в Колпино.

Все это, мягко говоря, насторожило оперативников "заказного" отдела, которым поручили разгребать всю эту радость. Действительно, сплошные совпадения, умноженные на внезапную откровенность о коррупции.

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