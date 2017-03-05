Лидер «Коррозии металла» сбежал из черногорской тюрьмы в Италию

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий, осужденный в Черногории, сбежал в Италию. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга.

«Он сбежал в Италию», — сообщила супруга Ирина. Тем не менее она отказалась раскрыть какие-либо подробности произошедшего.

На странице лидера группы во «ВКонтакте» появилась заметка, согласно которой он «сбежал из черногорской тюрьмы с помощью турецкой мафии». При этом «Паук» также попросил о помощи русских людей в Албании, Италии, Сербии и Хорватии, чтобы музыкант мог к ним обратиться.

Инцидент произошел 3 сентября 2016 года в курортном городе Сутоморе. Музыканта арестовали в связи с подозрением в поджоге дома гражданина России.

В октябре Сергея «Паука» Троицкого приговорили к десяти месяцам тюрьмы в Черногории.