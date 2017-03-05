Пилот упавшего у турецко-сирийской границы самолета заявил, что его сбили

Пилот ВВС Сирии, самолет которого разбился в субботу на турецко-сирийской границе, заявил, что его сбили, сообщает газета Aksam.

Ранее в воскресенье СМИ передали, что найденный турецкими спасателями летчик, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу города Хатай.

Согласно показаниям, которые военный дал в больнице, он вылетел с базы около Латакии, чтобы нанести удар по объектам боевиков в районе Идлиба. Во время выполнения задания его сбили. Кто именно атаковал самолет, не уточняется.

Издание сообщает имя пилота — это 56-летний полковник Мехмет Суфхан. При катапультировании он получил несколько переломов и травмы мягких тканей лица. Угрозы его жизни нет.

Накануне члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на турецкой территории.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. Местные власти сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе.