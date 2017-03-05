Навальный предложил оппозиции провести праймериз перед выборами президента

Оппозиционер Алексей Навальный предложил оппозиционным силам организовать праймериз перед президентскими выборами в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Навальный заявил, что не намерен договариваться с политическими партиями об объединении.

«Я считаю, что я ее (оппозицию) уже объединил. Я объединяю людей. Попытка договориться с партийной номенклатурой заведомо ни к чему не приведет», — сказал он на пресс-конференции в Казани.

Он заявил, что готов участвовать в праймериз «с кем угодно и не сомневается, что их выиграет».

«Я предлагаю праймериз. Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно. Я не сомневаюсь, что эти праймериз выиграю, но, собственно, поэтому они праймериз и опасаются», — сказал Навальный.

В феврале Навальный заявил, что намерен участвовать в выборах президента России, несмотря на приговор по делу «Кировлеса».