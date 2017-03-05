WADA пока не планирует включать кофеин в список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ближайшее время не намерено включать кофеин в список запрещенных веществ. Об этом 5 марта ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба предположил, что кофеин может быть включен в запрещенный список WADA в ближайшем будущем.

"Кофеин в настоящий момент входит в список мониторинга WADA, – сказал собеседник агентства. – Для того, чтобы вещество попало в запрещенный список, оно должно соответствовать двум из трех необходимых для включения туда критериев: если вещество имеет потенциал для улучшения спортивных результатов; если вещество представляет опасность для спортсменов; употребление данного вещества нарушает дух спорта. В настоящий момент мы продолжаем исследования с кофеином".